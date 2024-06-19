Чтобы приблизить будущее без дымa: в Азербайджане представлен новый IQOS ILUMA

Сегодня азербайджанская команда Philip Morris International объявила о запуске IQOS ILUMA, новейшего и самого инновационного дополнения к растущему портфолио бездымных продуктов для взрослых, которые в противном случае продолжили бы курить или употреблять никотиновые продукты. Сегодня этот диапазон лучших альтернатив сигаретам включает в себя несколько поколений устройств IQOS, которые обеспечивают нагревание, без процесса горения. Уникально то, что новый IQOS ILUMA — это первая система бренда, в которой реализована технология индукционного нагрева, не использующая лезвие и которой не требуется чистка. В Азербайджан IQOS ILUMA импортируется и продается эксклюзивным дистрибьютором PMI ООО Prime Light в Баку.

«Наша цель – мир без сигарет; мир, в котором сигареты заменены бездымными альтернативами, являющимися лучшим выбором для взрослых, которые в противном случае продолжили бы курить», — сказал Игорь Никоненко, руководитель азербайджанской команды PMI: «PMI выпустила несколько поколений системы IQOS, расширяя наше портфолио, предлагая постоянно совершенствующиеся, научно обоснованные решения, которые используют преимущества технологий и решают ключевые проблемы, о которых говорят потребители. Эта приверженность постоянным инновациям играет важную роль в нашем стремлении обеспечить будущее без табачного дыма. Запуск нашего самого инновационного на сегодняшний день устройства IQOS дает взрослым, которые в противном случае продолжили бы курить, еще один лучший выбор и представляет собой важный шаг вперед в наших усилиях по ускорению прекращения курения».

Серия IQOS ILUMA предлагает в Азербайджане три устройства: IQOS ILUMA PRIME, IQOS ILUMA и IQOS ILUMA ONE. Во всех трех устройствах используется новая технология индукционного нагрева, но они имеют разный дизайн, что позволяет взрослым пользователям выбрать устройство, которое лучше всего соответствует их потребностям и предпочтениям.

Инновационная технология нагрева в этих устройствах включает функцию автоматического запуска, которая определяет, что стики SMARTCORE вставлены, и автоматически включает устройство. Эти устройства без лезвия предлагают более чистый способ нагрева стиков SMARTCORE изнутри, обеспечивая более стабильную работу без необходимости очистки устройства. Кроме того, они не вызывают горения и дыма, а исследования рынка PMI показывают, что IQOS ILUMA обеспечивает лучшие ощущения по сравнению с предыдущими поколениями IQOS.[1]

«IQOS ILUMA — наше самое инновационное предложение на сегодняшний день и новый флагман в нашем портфолио научно обоснованных продуктов нагревания без горения. Его революционная технология индукционного нагрева нагревает стики изнутри, без горения, поэтому нет ни дыма, ни пепла, и, как и предыдущие устройства IQOS, он выделяет в среднем на 95% меньшие уровни вредных соединений по сравнению с сигаретами»,[2],[3] — говорит Игорь Никоненко.

По состоянию на 31 марта 2024 г. IQOS доступен на 64 рынках.[4] PMI заявила о своем стремлении стать компанией, практически свободной от табачного дыма, при этом более двух третей общего чистого дохода будет поступать от бездымной продукции. Чистые доходы IQOS превысили доходы Marlboro по состоянию на четвертый квартал 2023 года. На 25 рынках чистые доходы от бездымной продукции составляют более 50% от общего чистого дохода. Во всем мире насчитывается более 28 миллионов пользователей IQOS, и, по оценкам PMI, более 73% (приблизительно 20,9 миллиона) из этих мужчин и женщин полностью перешли на IQOS и бросили курить, оставшаяся часть находится на различных стадиях перехода.[5]

[1] Источник: исследования, проведенные в Италии и Японии с участием 714 пользователей IQOS с ноября 2020 г. по март 2021 г.

[2] Важная информация: это не обязательно означает снижение риска на 95%. IQOS не является продуктом без рисков и содержит никотин, вызывающий привыкание. Предназначен только для использования совершеннолетними.

[3] «На 95% меньше» представляет собой среднее снижение уровня ряда вредных химических веществ (за исключением никотина) по сравнению с дымом эталонной сигареты (3R4F). См. «Важную информацию» на сайте www.iqos.com.

[4] Источник: Philip Morris International, результаты первого квартала 2024 года.

[5] Источник: Информация для международных инвесторов Philip Morris, март 2024 г. March_2024_PMI_Investor_Information (gcs-web.com)