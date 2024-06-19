Кочарян-младший: «Если Россия уйдет, придет Турция»

Отдаление Армении от России приведет к росту влияния Турции в стране, что «не может быть выгодно» Еревану. Об этом журналистам заявил сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна, депутат парламента от фракции «Айастан» Левон Кочарян.

Как отметил Кочарян-младший, исторически в регионе Южного Кавказа влиятельными игроками были Россия, Турция и Иран: «Если вытеснят Россию, то ее место займет кто-то другой и, по всей видимости, это будет Турция».

По его словам, «большая часть населения понимает, что это невыгодно Армении».

Кочарян отметил, что власти, похоже, до сих пор не понимают, насколько экономика Армении связана с Россией.

«Любая, даже экстренная, помощь других стран не сможет закрыть дыры, которые появятся при разрыве отношений с РФ. В республике реально возникнут очень серьезные экономические проблемы», – сказал он.

Кочарян призвал как минимум изучить показатели товарооборота с Россией. Он отметил, что нужно реально задуматься над тем, что получит и потеряет страна, если процессы, начатые в 2018 году, будут доведены до конца.