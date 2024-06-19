Суд определил судьбу убийцы известного тренера

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу Афсаны Галабейли, обвиняемой в убийстве своего супруга, тренера по кикбоксингу Нурани Галабейли.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева выступил гособвинитель, который сослался на заключение экспертизы о том, что в момент совершения убийства А.Галабейли находилась в невменяемом состоянии и после инцидента у нее возникло психическое расстройство. По этой причине, продолжил гособвинитель, Афсану необходимо избавить от тюремного срока и направить на лечение в психиатрическую больницу.

Судейская коллегия, изучив все доводы, согласилась с мнением прокурора и приняла решение отправить подсудимую на принудительное лечение в психбольницу.

Инцидент произошел в сентябре 2022 года на территории Хатаинского района Баку. Афсана Галабейли зарезала ножом своего супруга, известного тренера по кикбоксингу Нурани Галабейли, который был старше на 13 лет. В отношении нее возбудили уголовное дело об умышленном убийстве.