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Заведующая отделом НИИ педиатрии имени К.Ю. Фараджевой Министерства здравоохранения Севиндж Мехтиева рассказывает о желтухе у новорожденных, когда она наблюдается, симптомах заболевания, чем опасна желтуха у новорожденных. - Желтуха новорожденных – неонатальный синдром, характеризующийся видимой желтушной окраской кожи, склер и слизистых оболочек вследствие повышения уровня билирубина в крови ребенка. Желтуха новорожденных является распространенным явлением среди младенцев, особенно среди недоношенных. Обычно в первую очередь желтеет лицо. По мере нарастания уровня билирубина в крови такую же окраску приобретает грудь, живот, ручки и ножки. Также желтеет слизистая оболочка глаз. Врачи должны отслеживать причину этого симптома и информировать семьи, чтобы не проводить ненужных и ранних вмешательств.

- Какие бывают виды желтухи у грудничков и каковы их основные симптомы? - Различают физиологический и патологический виды желтухи. Физиологическая желтуха преимущественно наблюдается на 2-3-й день после рождения ребенка и полностью проходит примерно через 2-3 недели. Состояние новорожденного бывает нормальным. Порой матери бывают обеспокоены этими изменениями и начинают подозревать какие-либо опасные заболевания у своих малышей. Однако в большинстве случаев серьезных причин для беспокойства нет. Такая форма желтухи является физиологическим процессом, то есть не является признаком какого-либо заболевания. Патологическая желтуха, в отличие от физиологической, отмечается раньше, преимущественно в первые сутки после рождения, и продолжается длительное время. При патологической желтухе, кроме желтоватого оттенка кожных покровов и видимых слизистых оболочек, могут наблюдаться такие признаки, как увеличение печени и селезенки, бесцветный ахоличный кал, темная моча, вялость новорожденного и отказ от грудного молока. Если наблюдаются какие-либо из этих симптомов, необходимо обратиться к врачу. - Что приводит к желтухе у новорожденных и как определить наличие этого заболевания? - Существуют разные причины возникновения физиологической и патологической желтухи. Физиологическая желтуха может быть обусловлена незрелостью печени и селезенки, рядом особенностей системы кроветворения, недостаточностью грудного молока, низкой массой тела новорожденного. В то же время патологическая желтуха развивается вследствие различных заболеваний, в том числе резус-конфликта, или несовместимости по группам крови матери и ребенка, заболеваний печени и желчевыводящих путей, инфекционных, наследственных заболеваний, родовых травм. Желтуха может быть легко диагностирована врачом во время медицинского осмотра. Врачи оценивают цвет кожи ребенка и определяют уровень билирубина с помощью устройства, называемого transcutaneous bilirubinometer (чрескожный билирубинометр), или путем анализа крови.