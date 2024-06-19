В Узбекистане задержали мужчину в никабе

В Ташкентской области Узбекистана осудили мужчину, которого задержали за ношение никаба и женской одежды. Как передают СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Ташкентского городского суда.

21-летнего жителя Букинского района заметили в неподобающем виде на одном из столичных базаров. Он оказал сопротивление, но все же был задержан. Позже молодой человек признался, что с детства предпочитал женскую одежду и уже давно носит никаб.

«Решением суда он признан виновным в совершении правонарушений, предусмотренных статьями административного кодекса, ему назначено наказание 15 суток административного ареста и штраф в размере 10 базовых расчетных величин (около 270 долларов)», — уточнил представитель судебной инстанции.

Известно, что в ноябре прошлого года в Узбекистане начали наказывать за ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо и препятствует распознаванию личности. Виновным, как уточняется, грозит штраф в размере до 810 долларов.