Джейхун Наджафов, собкор 13:51

Представители Министерства обороны и разведки США предупредили, что уровень военного сотрудничества России с Ираном, Северной Кореей и Китаем повысился до обмена секретными технологиями, что даже после окончания войны в Украине может еще долгое время угрожать безопасности США и их союзников. Западные аналитики обсуждают возможные последствия формирования нового антизападного военно-политического союза Москва-Тегеран-Пхеньян-Пекин или, как его называют, «Ось отчаянных», которая будет представлять реальную угрозу всей системе глобальной безопасности и, в первую очередь, безопасности США.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ), скорость и глубина расширения связей в области безопасности с участием противников США временами удивляет аналитиков американской разведки. В частности, они не могли представить, что Россия и ряд других стран, отложив в сторону исторические разногласия, будут коллективно противостоять глобальной системе безопасности, в которой традиционно доминируют США. Сегодня Москва получает от Пекина технологии, которые может использовать для производства крылатых ракет, танков и самолетов, компенсируя тем самым как потери на поле боя в Украине, так и жесткий экспортный контроль со стороны США. В свою очередь, Тегеран обеспечивает российскую армию дронами, а Пхеньян в обмен на более передовые технологии поставляет России столь необходимые ей боеприпасы и другие военные материалы.

На самом же деле Иран, Россия, Северная Корея и Китай являются частью куда более широкой группы стран и движений, поскольку в этот блок входят такие относительно небольшие, но влиятельные группы, как ХАМАС и хуситы, также решительно настроенные против Запада. «Мир сталкивается с глобальной группировкой диктаторов, головорезов и агрессоров - от Тегерана до Москвы и от Пекина до Палм-Бич», — написал в сети X бывший спичрайтер Белого дома Дэвид Фрум. Как мы видим, присутствие в одной «упряжке» тоталитарно-социалистической Северной Кореи, коммунистического Китая и шиитско-теократического Ирана не мешает странам, входящим в «Ось отчаянных», формировать общую повестку. А это значит, что в отличие от времен холодной войны, когда идеология как минимум номинально связывала коммунистический блок в его противостоянии Западу, происходящее сегодня между рядом разрозненных стран является, по мнению влиятельной The Washington Post, «браком по расчету». Европейские аналитики не без горечи констатируют, что экономические санкции и экспортный контроль Запада подтолкнули Россию в объятия Китая, даже несмотря на то, что торговые отношения между Пекином и Москвой носят неблагоприятный характер. И хотя ни Россия, ни Китай объективно не могут противостоять военной мощи Америки, у каждой из этих стран есть свои сильные стороны, которым другие государства, которых откровенно раздражает доминирование «американского шерифа», надеются поучиться.

И вот тут мнения аналитиков, в целом, сходятся: если Путин хочет продолжать войну в Украине и выжить в условиях тотальной экономической изоляции со стороны Запада, у него нет другого выбора, кроме как развернуться в сторону Китая на 180 градусов. Что же касается Поднебесной, рассматривающей будущее мирового порядка как неизбежную битву с США, то для этого ей жизненно необходимы природные ресурсы России и некоторые ее военные технологии. «Отчаяние, как известно, зачастую приводит к опасным ситуациям, - пишет The Wall Street Journal. - Несомненно, две из четырех стран в этом союзе, КНР и Россия, являются могущественными государствами. Но и две меньшие страны, Иран и Северная Корея, также обладают значительными возможностями. Иран, в частности, имеет армию прокси на Ближнем Востоке в лице «Хезболлы», ХАМАС, «Исламского джихада», хуситов и т.д. КНДР запустила в 2023 году рекордное количество ракет, в числе которых, как заявляют в Пхеньяне, были также межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные достичь любой точки на континентальной территории США. Китай построил в западной части страны 360 новых шахт межконтинентальных баллистических ракет, что превышает количество аналогичных пусковых установок этого типа в США.

Иран, по данным МАГАТЭ, обладает обогащенным ураном до 84 процентов, то есть находится в нескольких процентах от необходимого для производства плутония. После чего иранцы смогут ежемесячно производить по дюжине ядерных боеголовок. Одновременно Россия продолжает угрожать США, НАТО и Украине применением ядерного оружия, если Вашингтон не воздержится от поставок оружия Киеву… Словом, стратегической целью России, Китая, Ирана и Северной Кореи является развал военных альянсов США в западной части Тихого океана, в Центральной Европе и на большом Ближнем Востоке, который может заставить Вашингтон уйти из ключевых географических регионов, где сейчас действуют его вооруженные силы». По мнению американских аналитиков, в арсеналах Ирана сегодня накоплен самый большой запас ракет среди всех стран Ближнего Востока, благодаря чему, а также за счет обладания в будущем ядерным оружием Тегеран сможет укрепить господство в Сирии, Йемене, Ираке и Ливане, взять в кольцо окружения Саудовскую Аравию и других союзников Запада в Персидском заливе и получить в итоге контроль над 75 процентами мировых запасов углеводородов. Наконец, четыре государства-изгоя могут сделать невыносимой жизнь США в Западном полушарии. В 2023 году корабли ВМС Ирана пришвартовались в Бразилии, где иранцы заявили о заинтересованности в строительстве ракетной базы в Венесуэле, то есть на расстоянии, которое позволит ракетам «Шахаб» атаковать Майами. Ну а Китай контролирует доступ к обоим сторонам Панамского канала и строит новую базу на западном побережье Африки, посредством которой можно будет проецировать военную мощь через Атлантический океан. Комментируя по просьбе haqqin.az апокалиптические прогнозы западных СМИ, известный литовский политолог Бернарас Ивановас скептически оценил вероятность участия Китая в «Оси отчаянных».

«Пекин является мировым гиперигроком и не может быть равным союзником трем другим одиозным тоталитарным режимам в проекте альянса, который старается сколотить Москва, - уверен литовский эксперт. - Китай - крупнейший партнер ЕС и США, торговый оборот Поднебесной с ними составляет полтора триллиона долларов. Так что даже у всемогущего товарища Си вряд ли получится сыграть одновременно на двух досках – чем-то все равно придется пожертвовать, и я не думаю, что полутора триллионами долларов. Надо учесть также, что Пхеньян является прокси Китая, и именно через КНДР китайцы проводят свою внешнеполитическую игру. В стратегическом плане у Китая нет необходимости входить в антизападный военный или политический альянс. И вообще реальная инициатива с «альянсом четырех» должна исходить не от России или Ирана, а от Пекина, который по всем параметрам главный фактор в «Оси отчаянных». Но, как мы видим, Китай в этом проекте не является главной действующей силой. Не зря же Путин после Пекина сразу направился в Пхеньян, поскольку своих целей в КНР он не достиг. В результате после 24 лет правления президенту России пришлось снизойти до уровня одиозного председателя Кима и заниматься с северокорейским изгоем делами, явно не подобающими цивилизованному государству». По мнению литовского политолога, Путин в настоящее время отчаянно решает вопрос выживания кремлевского режима. «У него нет сил вести войну еще несколько лет, ему нужно заключить перемирие в Украине, - считает Бернарас Ивановас. - Обратите внимание, как в последнее время Путин все чаще говорит про договор о прекращении огня, но при этом ничего конкретно не предлагает. Кремль ищет различные тактические варианты. К примеру, обменять продовольствие на третьесортные северокорейские боеприпасы. Хотя разговоры о северокорейских снарядах и ракетах идут давно, военкоры на фронте их почти не видели. Возможно, этот вопрос сильно раздули и в реальности нет того объема корейского оружия, о котором так много говорят…» Ивановас считает, что Россия будет все больше скатываться к диктатуре азиатского типа.