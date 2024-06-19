Имамоглу призывает пересмотреть политику Эрдогана

Имамоглу заявил, что отношение к Турции как к «стене», сдерживающей Европу от наплыва мигрантов, является несправедливым. «Это негуманно по отношению к беженцам. Ни одна страна не должна подвергаться такой несправедливости. Проблема беженцев - это универсальная проблема, глобальная проблема. Причины могут быть разными, но для устранения проблемы надо устранять ее причины, а не сдерживать последствия. К сожалению, Турцию превратили в страну, с которой торгуются, чтобы держать беженцев за деньги. И в этом турецкое правительство показало себя с плохой стороны, способствуя прибытию беженцев. Это неправильно», - возмутился мэр крупнейшего турецкого мегаполиса.

«В Стамбул за 10 лет прибыло почти 2,5 миллиона беженцев, то есть почти 17-18% от 16-миллионого населения города. Цифры неприемлемые. Это несправедливо и по отношению к беженцам, и к жителям Стамбула. Выступая в Ницце в 2016 году, я сказал в лицо мэрам европейских городов, что я против жесткого решения проблемы беженцев. Тогдашний мэр Стамбула заявил, что Турция – потомок Османской империи, поэтому будет принимать всех.

Мы столкнулись с огромной проблемой из-за неправильного подхода за последние 10-12 лет. Мы не знаем численность нелегальных мигрантов в стране. Говорят, что без беженцев не хватило бы рабочих рук для промышленности. Но если Турции нужны рабочие, можно официально пригласить их, как это делала в свое время Германия. Но наша текущая политика безответственна и приведет к серьезным последствиям. Мы способствовали миграции, вмешиваясь в дела других стран», - сказал мэр.

Имамоглу подчеркнул, что решение проблемы беженцев должно быть найдено на международном уровне: «Эту проблему нужно обсуждать на различных платформах. Беженцы уже в Италии, Франции, Германии. Решение этой проблемы должно быть найдено на глобальном уровне с учетом принципов гуманизма и права».

Он также отметил, что Турция имеет опыт в этом вопросе и должна стремиться к долгосрочным решениям: «Мы должны прекратить конфликты в соседних странах и создать мирную и безопасную среду для всех. Я считаю себя ответственным за это решение. Мы работаем над этим с нашими коллегами и политическими партнерами. Надеюсь, мы достигнем успеха вместе».

Имамоглу также подчеркнул, что этот век будет трудным из-за войн, экономических и климатических кризисов, и призвал к мирным и гуманистическим решениям: «Турция должна внести вклад в улучшение политической и экономической ситуации в мире».