14:14

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Института ботаники в Баку и ознакомились с работой, проделанной в Ботаническом саду. Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов проинформировал президента Азербайджана и первую леди о строительных работах и реконструкции, проведенных в Центральном ботаническом саду.

Было сообщено, что в саду площадью более 45 гектаров охраняются 247 видов деревьев и 162 вида кустарников. В связи с тем, что построенное в 1935-1938 годах административное здание Института ботаники Министерства науки и образования Азербайджана находилось в аварийном состоянии, в ходе реконструкции здесь было построено новое здание. Общая площадь нового пятиэтажного здания составляет 3700 квадратных метров. Первый этаж здания состоит из лабораторных секторов. Здесь расположены отделы растительных ресурсов и этноботаники, а также банк семян, отдел интродукции растений. На втором этаже здания находятся актовый зал на 80 человек, три лаборатории, совет по защите, секретариат ученого совета Института ботаники, бухгалтерия. А на третьем этаже будут функционировать отделы геоботаники, экспериментальной ботаники, связей с общественностью и международных отношений. Отдел систематики высших растений и гербарный фонд расположены на четвертом этаже. Гербарный фонд Института ботаники действует с момента его основания в 1936 году. Здесь охраняются шестьсот тысяч видов флоры Азербайджана, а также других стран. Также капитально отремонтировано построенное в 1937 году и имеющее форму полумесяца административное здание Центрального ботанического сада площадью 900 квадратных метров, которое находилось в совершенно непригодном состоянии.