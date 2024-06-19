Франция потеряла крупнейший урановый рудник

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano SA лишилась права добывать уран на одном из крупнейших месторождений мира Имурарен в Нигере, сообщает агентство Bloomberg.

Нигер отозвал разрешение на эксплуатацию крупного уранового рудника, несмотря на недавнее начало ее работ на объекте.

Рудник Имурарен - одно из крупнейших месторождений урана в мире, запасы которого, как уверяет Le Monde, оцениваются в 200 000 тонн.