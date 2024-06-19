МИД ответил ЕС: Армян никто не выгонял из Карабаха

«К сожалению, этот ответ - очередная попытка верховного представителя ЕС угодить армянам, а также выдвинуть претензии, не имеющие под собой моральной и фактической основы. Мы отвергаем эти ложные и подстрекательские обвинения. Азербайджан в качестве гуманитарного жеста и в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву после войны 2020 года освободил и репатриировал более 200 содержащихся под стражей армян, которые находились в статусе военнопленных или считались задержанными.

Со всеми армянскими военнопленными и гражданскими лицами, содержащимися под стражей в Азербайджане, обращались в соответствии с требованиями Женевских конвенций 1949 года, они не подвергались пыткам, унижениям и бесчеловечному обращению. Каждый из них проходил медицинское обслуживание и обследование во время содержания под стражей, МККК проводил с ними регулярные встречи, и были налажены их контакты с семьями.

Тем не менее, когда Азербайджан вернул их в Армению, некоторые из них подверглись тюремному заключению и допросам со стороны властей Армении. Военным преступникам, лидерам сепаратистов и другим оставшимся под стражей лицам армянского происхождения либо были предъявлены обвинения, либо они были осуждены за военные преступления, этнические чистки, военную агрессию, пытки и другие серьезные правонарушения, либо расследование в отношении их продолжается.

Азербайджан имеет права и обязанности по расследованию и судебному преследованию за эти преступления в соответствии с Женевскими конвенциями и в целом в соответствии с международным и внутренним законодательством. Эти задержания имеют надлежащую правовую основу и не ущемляют права задержанных.

Даже если задержанные были военнопленными, в соответствии с Третьей Женевской конвенцией военнопленные, в отношении которых ведется уголовное преследование за совершение преступления, в котором им может быть предъявлено обвинение, могут содержаться под стражей до окончания такого разбирательства и при необходимости до отбытия наказания.

Было бы более уместно, если бы ЕС обратил свое внимание на свидетельства жестокого обращения Армении с азербайджанскими военнопленными и гражданскими заключенными, а также с пропавшими без вести азербайджанцами. С начала армянской агрессии более 3890 азербайджанцев пропали без вести, и их судьба остается неизвестной. В число пропавших без вести входил 3 171 военный и 719 гражданских лиц (в том числе 71 ребенок, 267 женщин и 326 пожилых людей).

Что касается комментариев, связанных с обеспечением прав армян, мигрировавших в Армению и другие страны, важно напомнить, что, несмотря на призыв, программу и действия Азербайджана по реинтеграции, местные армяне решили уехать и не возвращаться в Азербайджан. К сожалению, в течение почти 30 лет мы не слышали никаких озабоченностей или призывов со стороны ЕС относительно прав примерно 1 миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые были насильственно и жестоко изгнаны из своих домов. В этот критический момент Азербайджан ожидает, что ЕС воздержится от предвзятых заявлений, подрывающих мирные усилия в регионе», - сказал Гаджизаде.