Ульвия Худиева 14:37

Ливни, сопровождающиеся сильным ветром накануне вечером, нанесли серьезный ущерб в западных регионах Азербайджана. Есть погибшие и многочисленные пострадавшие. В Гяндже, Дашкесане, Кедабеке, Мингячевире, Шеки, Гахе, Загатале и других районах из-за падения больших деревьев повреждены десятки автомобилей, крыши домов разрушены. Также селевые потоки разрушили дороги в нескольких селах Шеки и Шемахи, нанеся серьезный ущерб домам. Во многих районах отключилось электричество.

Как сообщили haqqin.az в Исполнительной власти Гянджи, сильный ветер повалил большие деревья в районах города, а ветви повредили автомобили. На проспекте Низами Гянджеви оторвало крышу одного из зданий, она упала на проезжую часть, затруднив движение транспорта. Сильный ветер также разрушил крыши нескольких домов. В настоящее время в некоторых районах города наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. В связи с нестабильными погодными условиями Комиссия по чрезвычайным ситуациям при главе Исполнительной власти Гянджи работает в усиленном режиме. Сотрудники Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства работают над устранением последствий ветра. В настоящее время в Гяндже сохраняется дождливая погода.

Сильный ветер также причинил ущерб в Дашкесанском районе. В селе Баян крупное дерево упало на дорогу и рядом стоящий дом. Падение дерева вызвало затор на автомобильной дороге Гянджа - Дашкесан, который вскоре был устранен. В Мингячевире падение деревьев из-за сильного ветра привело к травмированию шести человек. Один из них, 2003 года рождения, скончался. Среди пострадавших также двое малолетних детей, которых госпитализировали. По сообщению Исполнительной власти Мингячевира, сильный ветер, начавшийся в 19:40, вырвал с корнем 25 деревьев, сломал крупные ветви у 27 деревьев, что создало препятствия для движения транспорта на улицах. Также возникли перебои в подаче газа для 400 абонентов, была повреждена крыша частного дома. На улице Низами дерево упало на автомобиль, травмировав водителя. На улице З. Гасанова, 2 у многоквартирного дома повреждена крыша, пять жильцов получили травмы из-за упавшего дерева. Житель Агдамского района, Реван Исмихан оглу Гасымзаде 2003 года рождения, скончался от полученных травм. В электроснабжении 17 тысяч абонентов произошел 10-часовой перерыв. Комиссией по чрезвычайным ситуациям города немедленно начаты неотложные меры: деревья, мешавшие движению, убраны с проезжей части, проводятся работы по восстановлению электроснабжения.