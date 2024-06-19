Армянский спецназ конфисковал автомобиль Шахраманяна видео; обновлено 15:23

Армянские силовики конфисковали автомобиль экс-главы сепаратистов Карабаха Самвела Шахраманяна.

*** 14:51

Армянские спецназовцы ломают ворота «представительства» карабахских сепаратистов в Армении, кадры публикуют армянские телеграм-каналы.

Предположительно, цель силовиков – конфискация служебного автомобиля, находящегося на территории «представительства».