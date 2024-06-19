Армянский спецназ конфисковал автомобиль Шахраманяна видео; обновлено 15:23
Армянские силовики конфисковали автомобиль экс-главы сепаратистов Карабаха Самвела Шахраманяна.
June 21, 2024
*** 14:51
Армянские спецназовцы ломают ворота «представительства» карабахских сепаратистов в Армении, кадры публикуют армянские телеграм-каналы.
Предположительно, цель силовиков – конфискация служебного автомобиля, находящегося на территории «представительства».
June 21, 2024
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