Пожар на российской нефтебазе наконец потушили

Пожар на нефтебазе в порту Азов, произошедший после атаки бесплотных летательных аппаратов (БПЛА) 18 июня, ликвидирован, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», - написал он.

По информации региональных источников, а также фото и видео материалам, опубликованным в соцсетях, пожар возник во вторник на терминале «Азовпродукт», располагающем шестью резервуарами емкостью по 5.000 кубометров каждый.

В среду РЖД ограничила перевозки грузов в направлении порта Азов на период с 19 по 25 июня.