В Азербайджане исключается случай принуждения к вступлению в брак

В законодательстве Азербайджана исключается случай принуждения к вступлению в брак, касающийся только женщин, говорится в предложенной поправке к Уголовному кодексу, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, принуждение женщины к вступлению в брак наказывается штрафом от двух тысяч до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет. Принуждение к заключению брака будет наказываться штрафом от двух тысяч до трех тысяч манатов или лишением свободы на срок до двух лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отныне в Азербайджане будут запрещены браки с двоюродными сестрами и братьями. В стране также определяются штрафы и наказания за помолвку с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Депутаты сегодня в том числе приняли законопроект о привлечении к ответственности владельцев объектов, где проводятся свадьбы лиц, вступающих в брак с несовершеннолетними.

Согласно другому принятому законопроекту, в Азербайджане устраняется случай, допускающий снижение брачного возраста на 1 год.