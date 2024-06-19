Kontakt предоставляет семьям шехидов образовательные возможности со 100% выплатой стипендий

Сеть магазинов Kontakt начинает предоставлять семьям шехидов возможности бесплатного образования в рамках « Карабах ской программы». Благодаря этой образовательной программе члены семей шехидов смогут обучаться самым современным специальностям с полной выплатой стипендий.

Так, Kontakt полностью покроет расходы на обучение для 20 членов семей шехидов в рамках образовательной программы «Будущие писатели», организованной «Академией Div». Благодаря этой исключительной возможности дети, сестры и братья шехидов, подавшие заявку на участие в программе, получат 100% стипендию независимо от возраста.

Упомянутая стипендиальная программа будет охватывать 4 наиболее востребованные современные области знаний – цифровой маркетинг, программирование, анализ данных и ИТ-проекты. Занятия продолжительностью в среднем 6 месяцев в зависимости от выбранного направления будут проводить квалифицированные специалисты.

Члены семей наших героев-шехидов, заинтересовавшиеся программой, могут зарегистрироваться до 30 июня по этой ссылке.

Следует отметить, что сеть магазинов Kontakt уже давно реализует различные патриотические проекты в рамках «Карабахской программы». На сегодняшний день для реализации патриотических проектов в рамках этой программы привлечено уже более 1,5 миллиона манатов.

Сеть продолжает активно выполнять свою патриотическую миссию и сегодня. Предоставляя семьям шехидов вышеупомянутые беспрецедентные образовательные возможности, сеть магазинов Kontakt в очередной раз доказывает свою заботу о них и призывает всех поддержать эти инициативы.

Ознакомиться с проектами, реализуемыми в рамках «Карабахской программы», можно здесь.