После антитеррористических мероприятий, проведенных в сентябре 2023 года, во время поисковых работ на освобожденных территориях Азербайджана возле высоты Бугдадаг Дашкесанского района и в Кельбаджарском районе вблизи Деведаг были обнаружены и изъяты останки, предположительно, принадлежавшие двум лицам. Установлено, что эти останки принадлежат двум армянским военнослужащим, погибшим во время боевых действий на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года. Об этом информирует Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Согласно информации, молекулярно-генетическая экспертиза, проведенная в Центре генетических исследований Главного военно-медицинского управления Службы государственной безопасности, также подтвердила принадлежность этих останков двум пропавшим без вести армянским военнослужащим.

Азербайджанская Республика, в очередной раз продемонстрировав добрую волю и приверженность принципам гуманизма, 21 июня 2024 года без участия третьей стороны или какого-либо другого посредника передала Армении останки армянских военнослужащих.