Пройдет открытое первенство Баку по гребле

Федерация гребли на каноэ и гребле Азербайджана и Управление молодежи и спорта Баку проведут 24 июня открытое первенство Баку по гребле.

В соревнованиях, которые пройдут перед зданием федерации на территории бульвара, наряду со спортсменами Баку примут участие и около 80 молодых гребцов из Мингячевира.

Спортсмены будут соревноваться в академической гребле, гребле на байдарках и каноэ. Чемпионат Баку продлится один день.

Одним из главных приоритетов федерации является повышение популярности гребли среди юношей и молодежи, обеспечение массовости. Целью проведения первенства Баку является отбор новых, перспективных спортсменов среди юниоров и молодежи для привлечения их в сборную.