Ограбили дом известного футболиста

Инцидент произошел в провинции Виченца. По информации источника, банда из не менее пяти вооруженных людей ворвалась в дом Баджо в четверг вечером.

Как только нападавшие проникли в дом, Баджо попытался остановить одного из них, но преступник ударил его пистолетом по голове. После этого Баджо и его семью заперли в одной из комнат. Грабители забрали из дома часы, драгоценности и деньги. Когда Баджо понял, что нападавшие покинули дом, он выломал дверь и вызвал полицию.

Баджо доставили в местную больницу, где наложили несколько швов на лоб. Остальные члены семьи не пострадали. У Баджо и его жены Андреины трое детей.

Роберто Баджо за свою карьеру выступал за многие клубы, в том числе за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан». В 1993 году он стал обладателем «Золотого мяча». Баджо — двукратный чемпион Италии, обладатель Кубка УЕФА и Кубка Италии. За сборную Италии он провел 56 матчей, в которых забил 27 мячей. В составе национальной команды он выиграл бронзу чемпионата мира 1990 года и серебро чемпионата мира 1994 года.