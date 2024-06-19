Россиянам надоело умирать в Украине

Хотя региональные выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ с момента российского вторжения в Украину в 2022 году повышались уже 80 раз, а в некоторых регионах единоразовая сумма выплат превышает миллион рублей, россияне не спешат в призывные пункты, пишет «Новая газета. Европа».

Лидером среди регионов по выплатам стала Карачаево-Черкесия. В июне там начали платить 1,3 млн рублей за заключение контракта на войну. С учетом федерального вознаграждения общая сумма выплаты в регионе достигла 1,5 млн рублей. Практически аналогичную сумму получит контрактник из Адыгеи.

В Краснодарском крае единоразовый бонус за заключение контракта составляет 1 млн рублей, а 250 тыс. рублей добавляет и сам Краснодар для тех, кто заключает контракты в комиссариатах города. Это третий показатель по стране.

Издание отмечает, что с начала войны 51 регион ввел выплаты и повысил их минимум один раз, а средний размер вознаграждений вырос за два года в 15 раз. Из 73 повышений региональных выплат за весь период войны 40, то есть больше половины, сделаны за 2022 год.