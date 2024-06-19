Армянский суд конфисковал имущество друзей Саргсяна

Антикоррупционный суд Армении принял решение о конфискации в пользу государства имущества ряда лиц, связанных с Левоном Саргсяном - братом третьего президента Сержа Саргсяна, сообщает официальная страница суда в соцсетях.

Суд постановил изъять особняк в элитном поселке Ваагни (пригород Еревана), более 17 млн драмов (около 43,5 тыс. долларов), акции, два грузовика «КамАЗ» и другие активы, чья законность не была доказана.

Отметим, что сам Левон Саргсян объявлен в Армении в розыск и является фигурантом нескольких уголовных дел.