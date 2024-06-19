Буданов: Корейский вариант в Украине не сработает

В Украине невозможен ни корейский, ни молдавский, ни немецкий сценарии — все это не сработает, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

«Здесь должна быть поставлена точка один раз и навсегда. Война России против Украины - яркое свидетельство того, как один человек подорвал систему мировой безопасности. Или мы вместе вернемся к тому мировому порядку, который был создан и много лет более-менее всех устраивал, или настало время для нового мирового порядка», - сказал Буданов, выступая с онлайн-лекцией для слушателей программы подготовки Senior Executive Fellows Школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия собирается предложить Украине «корейский» вариант завершения войны, в результате которого Украина окажется разделенной на две части - как Корейский полуостров между КНДР и Южной Кореей.