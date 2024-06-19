Схрон оружия нашли в Апшероне фото; видео
В поселках Сараи и Масазыр Апшеронского района обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
При осмотре участков обнаружено 32 единицы 7х62-мм снаряда, 180 единиц 5х45-мм снаряда, 8 единиц 9-мм снаряда, 1 пистолет калибра 9-мм, 25 ручных гранат Ф-1, 3 ручные гранаты РГД-5 и 33 взрывчатки УЗРГМ.
Боеприпасы вывезены с территорий для утилизации, а 9-мм пистолет передан в соответствующие органы.
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