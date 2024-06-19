Казахстанская делегация в Минобороны Азербайджана фото
Находящиеся с визитом в Баку представители Главного управления военной полиции Вооруженных сил Казахстана посетили Управление военной полиции Министерства обороны.
Казахстанская делегация ознакомилась с современным вооружением и техникой, находящимися в эксплуатации подразделений военной полиции, в том числе автопарком, и понаблюдала за показательными занятиями подразделений.
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