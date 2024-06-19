Китай ввел новые санкции против США

Власти Китая ввели санкции в отношении американской оборонной корпорации Lockheed Martin за поставку ряда произведенных ей вооружений на Тайвань. Об этом сообщила сегодня пресс-служба МИД КНР.

«Китай принял решение предпринять контрмеры в отношении соответствующих организаций и топ-менеджеров Lockheed Martin», - говорится в публикации дипломатического ведомства.

В частности, имущество и средства ряда подразделений компании на территории Китая будут заморожены. То же самое коснется и топ-менеджеров Lockheed Martin: гендиректора Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона, финдиректора Джея Малаве. Им также с этого дня запрещен въезд в КНР, в том числе Гонконг и Макао.

Поводом для введения ограничений стало одобрение властей США на поставку Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V, а также барражирующих боеприпасов Switchblade 300.