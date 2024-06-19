Депутат: Запрет родственных браков не поможет

Возможности социализации людей в Азербайджане настолько ограничены, что они не могут выйти за рамки близких родственников, заявил председатель комитета Милли Меджлиса по культуре Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании, комментируя принятие парламентом законопроекта о запрете кровных браков.

Депутат отметил, что особенно остро эта проблема стоит в районах и селах страны. «Дома культуры в регионах находятся в запущенном состоянии. И сколько бы жестких запретов на браки между близкими родственниками ни вводили в законодательство, результатов в ближайшее время мы не увидим», - добавил Мустафа.