Кремль пояснил слова Путина

Президент РФ Владимир Путин, заявляя о намерении «идти до конца» в противодействии стараниям Запада добиться поражения России, говорил о «военной операции» в Украине. Так пояснил слова российского лидера пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Естественно, в проведении СВО (так в РФ называют войну против Украины – ред.), естественно, в достижении наших целей», — сказал Песков, отвечая на вопрос, что имел в виду глава российского государства под заявлением «идти до конца».

Выступая в четверг на встрече с журналистами в Ханое, Путин отметил, что на Западе, рассуждая о необходимости добиться стратегического поражения России на поле боя, совершают «очередную большую ошибку». Для России это будет значить прекращение ее государственности и тысячелетней истории, считает президент РФ. По его словам, «тогда встает вопрос: зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца?» Путин добавил, что это «элементарная формальная логика».