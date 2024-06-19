Диаспора обвинила Пашиняна

«Они разрушают страну и отношения армянской диаспоры с Арменией», - заявил Севан, отметив, что в России живет и работает больше армян, чем в Армении, и они вносят огромный финансовый вклад в экономику страны.

Экс-замгенсека ООН подчеркнул, что обвинения Еревана в сторону Москвы «неадекватны и не соответствуют политическому вектору самой Армении».

До этого в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности после заявлений премьера Армении Пашиняна о возможном выходе из организации отметили, что исходят из того, что Ереван остается полноправным членом организации. 12 июня Пашинян объявил о планах Армении выйти из ОДКБ. Тогда же он назвал данную международную структуру «союзом-пузырем».