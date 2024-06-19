Американцы назвали Москве свое условие

Соединенные Штаты открыты для диалога с Россией по вопросам снижения рисков, связанных с ядерным оружием, в том числе по контролю над вооружениями, вне контекста украинского кризиса. Об этом заявили сегодня в Совете национальной безопасности США (СНБ).

«Мы остаемся открыты к разговору с Россией относительно ядерных рисков и контроля над вооружениями», - приводит агентство слова представителя СНБ.

Он также подчеркнул, что Вашингтон готов внести в этот вопрос больше конкретики и начать работу над соглашением, которое пришло бы на смену Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В то же время первый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает «абсурдом» предложение со стороны США заключить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пока идет война России против Украины.

21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил о приостановке участия в ДСНВ, однако подчеркнул, что страна из договора не выходит. По словам Путина, предметом для обсуждения и установления международно-правового контроля должен стать совокупный ядерный потенциал НАТО, а не только арсеналы США.