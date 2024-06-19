Покушение на казахстанского оппозиционера: Токаев поручил «принять меры»

20 июня Гепрокуратура Украины опубликовала на своем сайте уведомления в отношении двух лиц — граждан Казахстана Алтая Жаканбаева 1988 года рождения и Каратаева Мейрама 1991 года рождения. По данным следствия, они получили заказ от не установленного досудебным расследованием лица на убийство гражданина Казахстана Садыкова Айдоса. По данным прокуратуры, 2 июня они прибыли в Киев и вели наблюдение, сняв квартиру вблизи места жительства потерпевшего.

Национальная полиция Украины установила вероятных исполнителей покушения на казахского оппозиционного активиста и журналиста Айдоса Садыкова. Об этом сообщила его жена Наталья Садыкова.

18 июня в полдень Каратаев «быстро приблизился к автомобилю со стороны водительского сиденья и произвел один прицельный выстрел в голову Садыкова, нанеся последнему открытое проникающее огнестрельное ранение головного мозга», говорится в сообщении.

Журналист находится в больнице в тяжелом состоянии. Жена Садыкова, бывшая с ним в машине, не пострадала. Каратаев и Жаканбаев скрылись с места преступления. Об их задержании органы безопасности Украины пока не сообщали.

«Радио Свобода» пишет, что об Алтае Жаканбаеве пока не удалось найти информации. Согласно открытым источникам, Мейрам Каратаев был сотрудником МВД Костанайской области. МВД Казахстана сегодня заявило, что один из указанных подозреваемых был уволен из органов внутренних дел в январе 2019 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил установить местонахождение подозреваемых в покушении на убийство Айдоса Садыкова. «Главой государства дано поручение правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых и принять соответствующие меры. Казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола», — сообщил пресс-секретарь казахстанского президента Берик Уали на странице в Facebook.