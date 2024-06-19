Адем Исмаил Бакуви, политолог и общественный деятель, специально для haqqin.az 16:54

Вместо пролога Именем Его Императорского Величества Прежде чем приступить к изложению фабулы этой статьи, обращусь к довольно странному, на взгляд многих правоведов и ученых-историков, документу, изданному в 1836 году императором России Николаем I и известному как Указ от 11 марта 1836 года Его Императорского Величества Правительствующему Сенату об утверждении Положения «Об управлении делами Армяно-Григорианской Церкви в России». Углубляясь в содержание этого документа, испытываешь чувство противоречия в том, насколько логично с правовой точки зрения уничтожать одну церковь в угоду другой, которая к тому же существует лишь на бумаге? Речь идет о так называемом подчинении и передаче имущества Албанской апостольской автокефальной церкви Армянской григорианской Церкви.

Поражает также тот факт, что в истории человечества любую церковь могла ликвидировать, как правило, только сама церковь и никто более. Тем не менее император Николай I, который явно был в курсе основополагающих принципов апостольских канонов, сделал ставку на крайне сомнительную конфессиональность армянского григорианства, позволив ему поглотить древнее наследие Албанской апостольской автокефальной церкви, о чем, собственно, и пойдет речь в этой публикации… Армянская пропаганда и западные нарративы К моменту деоккупации Карабаха были исчерпаны все возможности дипломатического характера, а также стали очевидными полная несостоятельность Минской группы ОБСЕ и абсолютная беспомощность и некомпетентность Совбеза ООН в осуществлении контроля над выполнением бесчисленных резолюций по восстановлению целостности Азербайджана. Вместе с тем Азербайджан столкнулся с информационно-идеологическим оружием реакционных кругов Армении при покровительстве Франции, США и ряда других стран, вовлеченных в орбиту враждебного отношения к Азербайджанской Республике. Об этом, к слову, прямо заявил президент Ильхам Алиев, обращаясь к заместителю председателя Национального собрания Венгрии Марте Матрай на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА. «В основе этого противостояния лежат отнюдь не нормы международного права, а личные болезненные амбиции, - подчеркнул, в частности, глава нашего государства. - К сожалению, некоторые страны, стремящиеся занять особое место в Европе, смогли даже сколотить антиазербайджанскую группировку. Сегодня по меньшей мере три страны-члена Евросоюза объявили Азербайджану холодную войну. Они известны. И Венгрия здесь защищает не только своего друга, она защищает справедливость…»

Собственно, даже поверхностный анализ убеждает, что в самой концепции холодной войны Армении против Азербайджана, которая осуществляется в альянсе с одиозными силами Запада, нет ничего принципиально нового. В ее основе все то же стремление дискредитировать морально-нравственный облик противника, его этническое происхождение и конфессиональную принадлежность, его историю и культуру. Увы, вконец изъеденный ржавчиной, полурассыпавшийся и сбоящий при каждой попытке идеологический механизм «древности» и «непревзойденности» армянского этноса, его принадлежности чуть ли не к эмбриональному христианству, с упорством, достойным лучшего применения, используется Арменией по сей день. Набившие оскомину армянские нарративы о том, что азербайджанцы, мол, кочевники, возникшие как нация около ста лет назад, и что государственность Азербайджана – это инициация большевистского руководства тогдашней России вкупе с кемалистским правительством Турции, не выдерживают никакой критики и рассчитаны на людей с пещерным мышлением. На протяжении десятилетий армянские псевдоученые и западные популисты-псевдоинтеллектуалы с удручающим упорством, применяя фальсификаторские технологии, пытаются отрицать существование древнего периода истории азербайджанского народа и, в частности, игнорируют сам факт существования Кавказской Албании как предтечи азербайджанской государственности и более раннего, нежели Армянская церковь, возникновения Албанской апостольской автокефальной церкви. Мать церквей в Шеки В исследованиях ряда видных азербайджанских ученых-албанистов и их зарубежных коллег при помощи выверенной научной аргументации доказывается, что история христианства в Азербайджане берет начало с I века нашей эры. Проповедничество христианства на территории тогдашней Кавказской Албании началось с миссии Святого апостола Варфоломея, его ученика Святого Фаддея и впоследствии их учеников, кстати, построивших в селении Киш на территории нынешнего Шекинского района первый христианский храм — мать церквей на Кавказе. Об этом же писал и албанский историк VII века Моисей Каланткатуйский.

В 313 году албанский царь Урнайр в унисон с Римской империей принимает христианство как государственную религию. Начиная с IV века, предположительно, с 340 года, Албания обретает свою автокефальную (то есть самостоятельную) церковь с достаточным числом епископских кафедр, собственным монашеским институтом, богослужением и догматикой. А после IV Вселенского (Халкидонского) собора 451 года статус Албанской Церкви узаконивается. В то же время Армянская церковь в связи с ее мировоззренческими шараханьями была отдалена как от Византийской церкви в 591 году, так и по решению Третьего Двинского Собора от Римской католической церкви в 607 году. Вполне естественно, что усиление Албанской церкви в диссонанс изоляционному положению Армянской воспринималось последней как вызов, подталкивавший ее на тропу войны с конкурентным патриархатом. Но выступать открыто и завоевывать благорасположение союзников проявлениями толерантности к другим церквям было не в правилах армянских священнослужителей. Борьба армян с албанами Очередная военно-политическая экспансия на Кавказе, инициированная Арабским Халифатом, дала армянам возможность, использовав клеветнический маневр, устранить опасного конкурента. В результате с легкой руки армян и усилиями Арабского Халифата Албанская апостольская автокефальная церковь была подчинена Армянской церкви и практически обескровлена. Тем не менее иерархическая борьба Албанской и Армянской церквей продолжалась. В периоды ослабления Армянской церкви в XI, XIII и XV веках албанские патриархи на фоне отсутствия единого армянского патриаршего центра назначались епископами без ведома Эчмиадзина. С VI по ХIII век центр Албанской Патриаршей Церкви фактически был возрожден и находился в Барде - бывшей столице Албанского государства (а до этого в Чоле и Габале). С ХIII века Центр перемещается в Карабах, где была построена патриаршая церковь Гандзасар, обслуживавшая албан-удинов вплоть до 1836 года.

И вот здесь мы возвращаем читателя к прологу - Указу «Об управлении делами Армяно-Григорианской Церкви в России», подписанному императором Николаем I и предусматривавшему регулирование положения, прав и обязанностей Армянской церкви в связи с начавшимся массовым переселением армян в пределы Кавказского региона. Анализ этого исторического документа однозначно доказывает, что Армянская церковь присвоила себе имущество, библиотеки и паству упраздненной Албанской апостольской автокефальной церкви. Что, в свою очередь, обусловило тотальную арменизацию албанского культурно-исторического, духовного и материального наследия, а также самого албанского населения. Разбирая особенности социально-политических процессов, происходивших в Российской империи в период, предшествующий изданию указа Николая I, выясняется, что массовое переселение армян на Кавказ из Персии, находившейся в правлении династии Каджаров, протекало по плану, заранее разработанному армянскими кругами в Российской империи. Сообразно алгоритмам реализации новой для того времени концепции «армянского вопроса» Григорианская церковь должна была не только поглотить Албанскую церковь как свидетельство древней автохтонности азербайджанского народа на своих исконных землях, но и подготовить благодатную идеологическую почву для аннексии земель Азербайджана, на которых начали селить армян, доселе блуждавших по всему миру. Отступление – Справка прокурора В этой связи весьма характерно содержание справки прокурора Эчмиадзинского Синода А.Френкеля, представленной в 1907 году Святейшему Синоду. Подчеркивая благосклонность отношения России к армянским мифам, породившим ряд уступок, Френкель резюмировал, что эти мифы «...послужили прецедентом для будущих домогательств армянских католикосов к созданию для их паствы того исключительного положения, которое было регламентировано законом 1836 года».

Все вышеприведенное доказывает, что Албанская апостольская церковь была передана в управление армяно-григорианской церкви для поддержания «армянских мотивов». Манипулируя по своему усмотрению указом императора Николая I, армяно-григорианская церковь на протяжении всего XIX столетия целенаправленно грабила и уничтожала албанское наследие, которое подтверждало древность истории Азербайджана, создавая благодатную почву для фантасмагоричных территориальных претензий к Азербайджану в последующих фазах своей религиозной и территориальной экспансии. Албанское возрождение Ретроспективное обращение к истории возникновения, деятельности и притеснений Албанской апостольской автокефальной церкви в Азербайджане вызывает принципиально важный вопрос: а возможно ли в принципе полное восстановление ее деятельности как одной из наиболее древних конфессий, образовавшихся на территории всего Кавказа? Ведь на протяжении всего советского периода истории Азербайджана армянские фальсификаторы всех мастей продолжали методично и целенаправленно уничтожать албанское культурное наследие. А уже в постсоветский период, в годы оккупации Карабаха, арменизация архитектурных памятников, соборов, монастырей и храмов албанского периода достигла своего апогея. Насильственной, циничной арменизации были подвергнуты более 120 албанских церквей в Карабахе. А ныне находящиеся на деоккупированных территориях храмы Худавенг и Агаоглан в Лачине, храм Гянджасар в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе были преобразованы оккупантами в армянские григорианские церкви. Образцом пещерного вандализма интервенционистских сил Армении является монастырский комплекс Худавенг в Кельбаджарском районе, ставший усилиями армянских оккупантов жертвой архитектурной и исторической деформации.

В холодной войне, продолжающейся после деоккупации азербайджанских земель, Армения, вдохновленная политической и финансовой поддержкой Франции, стремится выбить из-под нашей национальной истории такую значимую опору, как Албанская церковь, чтобы таким образом продолжать попытки обезличивать древний исторический облик азербайджанского народа. И в то время, когда на освобожденных территориях Карабахского экономического района Азербайджана осуществляется масштабное восстановление архитектуры, памятников культуры, всей транспортной и иной инфраструктуры, вопрос о полном восстановлении Албанской Апостольской Автокефальной церкви и возвращении ей имущества, конфискованного в 1836 году указом императора Николаем I, имеет непреходящее политическое и международно-правовое значение. У преступлений, совершенных против культурного наследия человечества, нет срока давности. Во Втором протоколе Гаагской Конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта четко сказано, что если субъект «совершает акты кражи, грабежа или незаконного присвоения, или акты вандализма, направленные против культурных ценностей, находящихся под защитой в соответствии с положениями Конвенции», то это считается тяжким преступлением. Под данную квалификацию Гаагской Конвенции полностью подпадают действия армянских оккупационных сил на территории Карабаха, направленные на уничтожение культурного наследия Кавказской Албании, незаконное присвоение имущества Албанской церкви и совершение вандализма по отношению к ней. К слову, армянский вандализм имел место и в отношении к единственному религиозному учреждению на территории Ходжавенского района, принадлежащему Русской православной церкви – Храму Преображения Господня, построенного терскими казаками в селении Куропаткино еще в 1894 году. Спустя девяносто восемь лет, в 1992 году, во время оккупации Ходжавенского района армянскими вооруженными силами, этот храм практически был разрушен. Сохранился лишь остов некогда величественного здания.