Турция аплодирует Армении
МИД Турции положительно воспринял тот факт, что Армения решила признать Палестину как государство.
«Мы рады, что Армения вслед за такими странами, как Испания, Ирландия, Норвегия и Словения, решила признать Государство Палестина. Как мы и ранее подчеркивали, признание Палестины является требованием международного права, справедливости и совести. Как Турция, мы продолжим стремиться к тому, чтобы больше стран признали Палестину», - говорится в заявлении.
Ранее МИД Армении заявил, что официальный Ереван признает Палестину как государство.