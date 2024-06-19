Граждан Армении и России задержали в Германии

Граждан Армении, России и Украины задержали в Германии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила прокуратура ФРГ 21 июня.

По информации ведомства, они были задержаны еще 19 июня во Франкфурте-на-Майне, а спустя сутки Федеральный суд выдал ордер на их арест.

Задержанных обвиняют в том, что они направлялись в Германию по поручению иностранной секретной службы для сбора информации «о человеке из Украины».

Сообщается, что гражданин Украины Роберт А., гражданин Армении Вардгес И. и гражданин России Арман С. были в кафе во Франкфурте, где должен был находиться человек, за которым они следили, пишет Reuters