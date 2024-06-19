Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев принял в Хызынском районе жителей Хызынского и Сиязаньского районов. Среди них были члены семей шехидов и участники войны.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, на приеме граждане обратились к министру Бабаеву по вопросам, связанным со сферой занятости, обеспечением жильем, средствами реабилитации, адресной социальной помощью и т.д.

Каждое обращение расследовалось в индивидуальном порядке, по результатам принимались меры.

На основании своих запросов жители были зарегистрированы для участия в реабилитационных услугах, программах активной занятости и самозанятости.