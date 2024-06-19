Путин заявил, что Россия готова к диалогу с НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к широкому международному обсуждению вопросов безопасности, в том числе с Североатлантическим альянсом (НАТО). Об этом он сказал в ходе встречи с выпускниками военных вузов, которая проходит в Кремле.

По его словам, Россия готова широко обсуждать ключевые, жизненно важные вопросы безопасности как со своими коллегами из Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), БРИКС, так и с другими международными объединениями, среди которых «европейские и натовские».

«Естественно, тогда, когда они к этому будут готовы», — приводит слова Путина ТАСС.

Президент РФ также заявил, что Россия планирует и дальше развивать ядерную триаду, поскольку это гарантия стратегического сдерживания и баланса сил в мире: «В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире».