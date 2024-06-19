Заместитель Блинкена в Киеве

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Рада приветствовать заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Джона Басса в Киеве, где он встретится с украинскими чиновниками и другими партнерами, чтобы подтвердить нашу твердую поддержку Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России", - написала посол в соцсети Х.

Напомним, что в марте госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с президентом Джо Байденом попросили заместителя госсекретаря по вопросам управления Джона Басса временно исполнять обязанности замгоссекретаря по политическим вопросам.