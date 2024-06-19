ХАМАС «благодарит» Армению

Палестинское движение ХАМАС поблагодарило Армению за решение признать Палестину.

В заявлении ХАМАС говорится, что движение приветствует «заявление Армении о признании Государства Палестина» и считает «это важным шагом на пути к консолидации международного признания прав нашего народа, а также новой свежей главой в истории отношений двух наших дружественных народов».

Ранее в пятницу в МИД Армении заявили, что страна признала государственность Палестины. Ереван отметил, что «искренне заинтересован» в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного мира между еврейским и палестинским народами.