17:39

21 июня состоялось расширенное заседание президиума Коллегии адвокатов Азербайджана и торжественная церемония присяги адвокатов с участием омбудсмена, членов Президиума, руководителей адвокатских учреждений и представителей СМИ.

Председатель Коллегии Анар Багиров, выступая, рассказал о развитии адвокатуры в Азербайджане и подчеркнул ее растущий авторитет. Он отметил, что независимая адвокатура, основанная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, сегодня укрепляется и полностью обеспечивает граждан правовой помощью. Багиров сообщил, что количество адвокатов в стране увеличилось, а государство оказывает значительную поддержку адвокатской деятельности. Он также рассказал об участии адвокатов в мероприятиях, посвященных «Месяцу прав человека», и о предоставлении бесплатной юридической помощи около 1500 гражданам. Кроме того, Багиров отметил, что в адвокатуре активно внедряются информационные и коммуникационные технологии. Система «Электронный адвокатский ордер», созданная Коллегией, уже используется в 47 адвокатских бюро и 20 индивидуальными адвокатами, заключено около 1300 контрактов.

Сообщено, что с 2018 года было проведено 13 письменных тестовых экзаменов для вступления в члены Коллегии адвокатов Азербайджана. Из 5488 кандидатов 1627 успешно сдали квалификационные экзамены, завершили обязательное обучение и приняли присягу адвоката. Сегодня 51 кандидат, успешно сдавший квалификационные экзамены и обязательное обучение, принял присягу и был принят в Коллегию. Также сообщено, что 6 бывших судей и 6 адвокатов, ранее занимавшихся адвокатской деятельностью, успешно прошли устное собеседование и были допущены к присяге без обязательного обучения. Среди участников присяги также 3 доктора юридических наук. Таким образом, общее число адвокатов достигло 2502. В настоящее время среди участвующих в церемонии присяги 32 мужчины и 19 женщин, что увеличивает общее количество женщин-адвокатов до 503, или 18 процентов от общего числа адвокатов.

Затем выступила омбудсмен Сабина Алиева, пожелав успехов адвокатам в их ответственной деятельности. Она подчеркнула, что институт адвокатуры является важной гарантией реализации прав и свобод человека и гражданина. В этом контексте наличие сильного и авторитетного института адвокатуры имеет важное значение для обеспечения качественной юридической помощи, надежной защиты прав и свобод человека, а также эффективного правосудия. Сабина Алиева отметила, что создание и развитие независимого института адвокатуры в Азербайджане связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Под его руководством Азербайджан стал одной из первых постсоветских стран, предоставивших независимость институту адвокатуры и принявших закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», благодаря которому адвокатура была признана независимой профессией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает проводить мероприятия, направленные на развитие и повышение авторитета адвокатуры, а также на организацию адвокатской деятельности в соответствии с современными требованиями.

В рамках совершенствования судебно-правовой системы президент подписал указ «О дополнительных мерах по развитию адвокатуры в Азербайджанской Республике», который имеет исключительное значение для улучшения работы Коллегии адвокатов, стимулирования адвокатской деятельности в регионах, повышения профессиональной подготовки адвокатов, увеличения оплаты за предоставляемую государственную юридическую помощь и организации бесплатных юридических услуг для нуждающихся. Особо подчеркивается, что по инициативе президента в законодательство внесены изменения, закрепляющие право на получение бесплатной профессиональной юридической помощи от государства для лиц, не имеющих достаточных средств для оплаты адвокатских услуг по гражданским делам. Таким образом, укрепление и модернизация адвокатской деятельности является одним из основных направлений государственной политики, а реформы в этой области способствуют более эффективному обеспечению прав и свобод человека.