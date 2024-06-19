Украина бьет по России немецкой артиллерией

ВСУ начали уничтожать военные цели в Белгородской области с помощью немецких самоходных артиллерийских установок (САУ) Panzerhaubitze 2000, сообщает Bild со ссылкой на собственного корреспондента Бьёрна Штрицеля, побывавшего на передовой в Харьковской области вблизи границы РФ.

На записях, сделанных украинскими разведывательными дронами, видно, что PzH 2000 поражают российскую артиллерию и наступающие подразделения ВС РФ в Белгородской области, пишет издание.

Bild также отмечает, что некоторые западные системы вооружения Украина применяла по целям в России еще с 2022 года, однако их массовое использование началось лишь в конце мая, когда Запад официально разрешил это делать в связи с очередной эскалацией конфликта со стороны РФ.