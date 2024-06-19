«Оттепель» между Арменией и Беларусью?

«Белорусские и армянские дипломаты обсудили в Минске перспективы взаимодействия в совместных интеграционных структурах», - говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие армянские чиновники заявили, что не будут посещать Беларусь, пока ее возглавляет Александр Лукашенко.

«Отныне более никогда не поеду в Беларусь, пока президентом является Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Беларусь. Вообще».

Пашинян добавил, что ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Беларусь сама покинет организацию, или Лукашенко найдет «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».