Награждены победители олимпиады «Возвращение в Западный Азербайджан»

Победу в олимпиаде одержали 19 из 36 учащихся финального этапа олимпиады. Из них 3 человека удостоены первого места, 6 человек - второго места, 10 человек - третьего места.

Победители олимпиады «Возвращение в Западный Азербайджан» награждены в рамках фестиваля-конгресса «Возвращение в Западный Азербайджан», состоявшегося 21 июня в Нахчыване.

Дипломы и подарки победителям вручили полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и министр образования Нахчыванской Автономной Республики Эльхан Наджафов.

На мероприятии выступили председатель правления общины Западного Азербайджана, депутат Азиз Алекперли, ректор Университета Игдыр Мехмет Хакеи Алма и другие.

Олимпиада, в которой приняли участие учащиеся IX и X классов, проводилась совместно с Министерством науки и образования, Министерством образования Нахчыванской Автономной Республики, Институтом образования, Общиной Западного Азербайджана и Нахчыванским государственным университетом