Новые санкции против Грузии

Европейский Союз (ЕС) рассмотрит вопрос о запрете визитов высокопоставленных чиновников с обеих сторон из-за принятого в Грузии законопроекта об «иноагентах», пишет агентство Euractiv.

Издание обнародовало документ, содержащий специальные предложения по этому поводу.

В документе говорится, что помимо отмены визитов высокопоставленных чиновников учреждение планирует прекратить проведение двусторонних встреч и обсуждений на различных площадках, совместные мероприятия в рамках ассоциативного соглашения, финансирование проектов, представленных правительством, а также приостановку юридических процедур по документам, которые, как ожидается, будут подписаны.

При этом сообщается, что на повестке дня также применение ограничений в отношении ряда грузинских чиновников.

Указанные меры будут обсуждены в ходе встречи министров иностранных дел стран-членов организации, которая состоится 24 июня.