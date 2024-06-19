Руслан Баширли, спецкор, Анкара 18:18

Возвращаясь из Италии на родину, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал сопровождавшим его в самолете журналистам попытку РПК/ОНС провести «выборы» на севере Сирии, а также заявление США, после которого курды решили их временно отложить. «Никаких выборов нет! - отрезал Эрдоган. — Это игра, организованная для легитимизации террористической организации. Мы не позволим создать террористическое государство у себя под носом!..».

Что же произошло за кулисами? Какие шаги предприняла Турция на самом деле? Что происходило на линии Анкара-Вашингтон? И что произойдет, если курды вернутся к идее проведения «выборов»? Ханде Фырат, журналистка популярной турецкой газеты «Hurriyet», ссылаясь на источники в правительстве, пишет, что во время нашумевшей истории с «выборами» РПК/ОНС турецкое государство довело до сведения всех геополитических игроков в регионе, включая США, что ни при каких обстоятельствах не позволит их провести и начнет антитеррористическую операцию, едва только они начнутся. По словам Фырат, правительство Турции специальной нотой предупредило также разведслужбы стран, интересы которых пересекаются в этом регионе.

В переговорах с США турецкая сторона, в частности, заявила: «Вы отслеживаете ситуацию только через CENTCOM (Центральное командование США – ред.) и не видите попыток PПК создать государство. Если будут позволены выборы и продолжатся попытки создания государства, Турция и США могут столкнуться в регионе». После чего под мощным давлением Вашингтона курды были вынуждены отказаться от этой опасной затеи. В целом же, само по себе желание PПК/ОНС провести «выборы» в семи районах на севере Сирии вызывает несомненный интерес. Особенно потому, что «выборные игры» курдов совпали с периодом, когда в американо-турецких отношениях впервые за долгое время стало наблюдаться некоторое потепление. Известно, что ведутся серьезные переговоры по восстановлению двухсторонних связей, следствием которых стало разрешение Конгресса США на продажу Турции новейших моделей F-16. При этом обсуждается даже производство самолетов непосредственно в Турции.

Это подтверждает и американская сторона, отмечающая, что после долгих лет переговоры с турками идут в рациональном ключе. За исключением ситуации с РПК/ОНС на севере Сирии и проблемами палестинцев в Газе Анкара солидарна с США по многим принципиальным вопросам. В частности, позиция Турции на саммите по Украине в Швейцарии была высоко оценена всем западным миром, включая США. В то же время некоторые политические комментаторы в Турции считают, что попытка PПК/ОНС провести «выборы» — это очередной козырь американцев на переговорах с Анкарой, который Вашингтон пытается использовать. Другие же, наоборот, считают, что террористическая организация PПК предприняла затею с «выборами» по собственной инициативе, но была вынуждена отступить под американским давлением. В данный момент Анкара ждет официального подтверждения курдов не о переносе «выборов», а о полном отказе PПК/ОНС от этой авантюрной затеи.