Израиль жестко предупредил Армению

Решение Еревана признать государственность Палестины окажет негативное влияние на его отношения с Израилем. Об этом заявил советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман.

"Признание Арменией палестинского государства является призом для террористов и убийц из ХАМАС и других палестинских группировок. Этот шаг будет иметь серьезные долгосрочные последствия для отношений Израиля и Армении", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее армянский МИД выступил с заявлением, в котором говорится, что Ереван, подтверждая приверженность международному праву и принципам равенства, суверенитета и мирного сосуществования народов, признает государство Палестина. В ответ МИД Израиля вызвал посла Армении в еврейском государстве "для объявления ему строгого выговора".