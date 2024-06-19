Беларусь направила Армении ноту

МИД Беларуси направил официальному Еревану ноту протеста в связи со встречей министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и Светланы Тихановской, сообщают СМИ со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Согласно информации, временный поверенный в делах Армении в этой стране Нарек Тиратурян был вызван в министерство, где ему передали ноту протеста по поводу упомянутой встречи.

Отметим, что на встрече, состоявшейся в Вильнюсе и вызвавшей протест официального Минска, Тихановская поблагодарила официальный Ереван за его твердую позицию в отношении белорусских властей и лично в отношении президента Александра Лукашенко. Она также выразила уверенность в том, что тесное сотрудничество Армении с демократическими силами Беларуси продолжится.