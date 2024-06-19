Евро-2024: Украина одержала волевую победу над Словакией
Сегодня на чемпионате Европы по футболу в Германии начались игры 2-го тура в группе «E».
В Дюссельдорфе встречались сборные Словакии и Украины. Словаки вышли вперед на 17-й минуте благодаря голу Ивана Шранца. Но украинцам удалось не только сравнять счет, но и вырвать столь нужную победу. На 54-й минуте Мыкола Шапаренко восстановил равновесие, а на 80-й минуте Роман Яремчук забил победный гол. 2:1 – победила Украина.
Турнирное положение
1.Румыния – 3 очка (1 матч)
2.Украина – 3 (2)
3.Словакия – 3 (2)
4.Бельгия – 0 (1)
Матч Бельгия – Румыния состоится завтра.