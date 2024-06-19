Хуситы: Миссия США в Йемене провалилась

В знак поддержки Газы за прошедшую неделю хуситы провели 10 операций с участием 26 баллистических, крылатых ракет и беспилотников разных моделей. Об этом заявил лидер группировки мятежников «Ансар Аллах» Абдул-Малик Аль-Хуси.

В частности, хуситы предприняли масштабную атаку на американский авианосец «Эйзенхауэр» и сопровождающие его суда.

США и Великобритания в свою очередь нанесли по Йемену 24 авиаудара, но они не имели никакого эффекта.

«Американцы признают, что их военно-морские силы ведут самые ожесточенные бои со времен Второй мировой войны. Они оказались перед лицом настоящей дилеммы и столкнулись вопиющим провалом, а их лидеры признали развитие нашего военного потенциала», — резюмировал глава движения хуситов.

Аль-Хуси добавил, что США готовятся отправить 50 истребителей F-15 «для поддержки Израиля и продолжения геноцида в секторе Газа».

В заключение Абдул-Малик аль-Хуси подтвердил, что Йемен продолжит оказывать Газе всестороннюю поддержку.