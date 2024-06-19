Прогноз ООН по Ближнему Востоку

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможности расширения конфликта на Ближнем Востоке на фоне эскалации между Израилем и шиитской организацией "Хезболла" в Ливане, об этом пишут зарубежные СМИ.

"Я вынужден выразить свою глубокую озабоченность эскалацией между Израилем и "Хезболла" вдоль [демаркационной] "голубой линии". Риск расширения конфликта на Ближнем Востоке реален, и его необходимо избежать. Народы региона и всего мира не могут позволить Ливану стать еще одной Газой", - подчеркнул он.