Израильтянам усложняют въезд в Украину

Украина вводит ограничения на въезд израильских граждан в ответ на действия Израиля. Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, его слова приводят зарубежные СМИ.

По его словам, с 1 июля граждане стран с безвизовым режимом с Израилем (включая Украину) обязаны предоставить документы на получение разрешения ETA-IL на пребывание до 90 дней.

"Это требование фактически нивелирует безвизовый режим. В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного утверждения для граждан Израиля", - говорится в его заявлении.

Посол подчеркнул, что в настоящее время изучается специфика этих электронных виз, и Киев остается открытым к диалогу.