Блинкен осуждает дружбу России с Северной Кореей

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "углубляющееся военное сотрудничество между КНДР и Россией" в телефонном разговоре с министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёлем. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, пишут зарубежные СМИ.

При этом Блинкен утверждал, что между Москвой и Пхеньяном имеют место поставки оружия в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. "Госсекретарь осудил углубляющееся военное сотрудничество между КНДР и Россией, <...> а также подтвердил ключевую важность непоколебимого альянса между США и Республикой Корея для продвижения мира, безопасности и процветания в мире", - говорится в письменном заявлении Миллера.

Как в нем отмечается, Блинкен также поблагодарил южнокорейского коллегу за "продолжающуюся поддержку Украины".

Наконец, стороны условились продолжать работать вместе для решения "сложных трансформирующихся вызовов в сфере безопасности, исходящих от КНДР", и поддержания "мира и стабильности в Южно-Китайском море", добавил Миллер.