Омбудсмен о проводимом Арменией минном терроризме

«Мины, установленные Арменией в период оккупации на азербайджанских землях, продолжают угрожать жизни гражданских лиц и военнослужащих. В результате взрывов, произошедших на освобожденной территории Джебраильского района в последние два дня, погиб сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию, несколько гражданских лиц получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Заложенные на освобожденных от оккупации территориях мины и неразорвавшиеся боеприпасы серьезно препятствуют проведению восстановительных и реконструкционных работ в регионе, безопасному возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои края и их проживанию на этих землях, а также обеспечению права на здоровую окружающую среду в период борьбы с экологическими проблемами и их последствиями.

Между тем непредоставление Арменией точных карт расположения мин, установленных за почти тридцатилетний период оккупации, все еще наглядно демонстрирует неуважение этой страной норм и принципов международного права и международного гуманитарного права.

Международные организации не должны оставаться равнодушными к проводимому Арменией минному терроризму, они должны жестко отреагировать на совершенные военные и экологические преступления, гуманитарные правонарушения, в том числе грубые нарушения прав детей, оказывать серьезное воздействие на эту страну в вопросе предоставления Азербайджану точных минных карт», - говорится в заявлении.